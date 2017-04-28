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Ирландия попросит автоматического принятия Северной Ирландии в ЕС при ее присоединении к стране

28 апреля в 12:51

Механизм присоединения в таком случае будет подобный тому, который в 1990 использовала ГДР.

Ирландия флаг
В Евросоюзе рассмотрят вопрос автоматического принятия Северной Ирландии в случае ее присоединения в Ирландской Республике
Flickr/picqero
Ирландия во время встречи министров иностранных дел на Мальте попросит у Евросоюза подтверждения, что в случае присоединения Северной Ирландии к стране, этот регион тоже присоединится к ЕС. В этом случае ЕС может воспользоваться прецедентом присоединения Восточной Германии в 1990, отмечает Reuters.

Источники агентства в Европейском Совете подтверждают тот факт, что Евросоюз согласится на такую процедуру принятия. При этом источник подчеркивает, что это не отменяет необходимости консенсуса по поводу присоединения этого региона.

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Ранее сообщалось, что существует угроза, что Великобритания может выйти из Евросоюза не целиком, а частями. Из четырех частей, которые составляют Соединенное Королевство, только Англия и Уэльс проголосовали за Brexit. Шотландия, Северная Ирландия, а также жители Гибралтара проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС.

Подробнее о последствиях Brexit читайте в статье Алексея Коваля "Brexit запущен! Будет ли ЕС скучать по Британии?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ирландия Евросоюз Великобритания
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