Ирландия попросит автоматического принятия Северной Ирландии в ЕС при ее присоединении к стране

Механизм присоединения в таком случае будет подобный тому, который в 1990 использовала ГДР.
Источники агентства в Европейском Совете подтверждают тот факт, что Евросоюз согласится на такую процедуру принятия. При этом источник подчеркивает, что это не отменяет необходимости консенсуса по поводу присоединения этого региона.Великобритания может выйти из Евросоюза не целиком, а частями. Из четырех частей, которые составляют Соединенное Королевство, только Англия и Уэльс проголосовали за Brexit. Шотландия, Северная Ирландия, а также жители Гибралтара проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС.
Подробнее о последствиях Brexit читайте в статье Алексея Коваля "Brexit запущен! Будет ли ЕС скучать по Британии?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA