Ирландия попросит автоматического принятия Северной Ирландии в ЕС при ее присоединении к стране

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Механизм присоединения в таком случае будет подобный тому, который в 1990 использовала ГДР.

В Евросоюзе рассмотрят вопрос автоматического принятия Северной Ирландии в случае ее присоединения в Ирландской Республике Flickr/picqero

Ирландия во время встречи министров иностранных дел на Мальте попросит у Евросоюза подтверждения, что в случаеСеверной Ирландии к стране, этот регион тоже присоединится к ЕС. В этом случае ЕС может воспользоваться прецедентом присоединения Восточной Германии в 1990, отмечает Reuters

Источники агентства в Европейском Совете подтверждают тот факт, что Евросоюз согласится на такую процедуру принятия. При этом источник подчеркивает, что это не отменяет необходимости консенсуса по поводу присоединения этого региона.

Ранее сообщалось, что существует угроза, что. Из четырех частей, которые составляют Соединенное Королевство, только Англия и Уэльс проголосовали за Brexit. Шотландия, Северная Ирландия, а также жители Гибралтара проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС.

Подробнее о последствиях Brexit читайте в статье Алексея Коваля "Brexit запущен! Будет ли ЕС скучать по Британии?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".