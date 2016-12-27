Иркутскую чиновницу обвиняют в халатности из-за массового отравления "Боярышником"

Несколько лет в павильоне на выделенной министерством земле продавали спиртосодержащую продукцию. Но заместитель министра не спешила обращаться в суд.

Иркутская чиновница неоднократно закрывала глаза на незаконную торговлю алкоголем navkolo.me

Главное следственное управлениеРоссийской Федерации возбудило уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Нефедову подозревают в совершении преступления по части 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

В 2008 году Министерство имущественных отношений Иркутской области заключило с М.Акперовым договор аренды земельного участка. В 2015-2016 годах сотрудники министерства трижды устанавливали факты нарушения законодательства о реализации алкогольной продукции в павильоне Акперова. Ему неоднократно выносились предупреждения и назначались штрафы. В ноябре 2016 года подчиненные передали Нефедовой дело, в котором были отражены данные факты.

"В соответствии с действующим законодательством, в компетенцию министерства имущественных отношений Иркутской области входят вопросы распоряжения земельными участками. На Нефедову, как заместителя министра, возложено общее руководство и обеспечение контроля за деятельностью, в том числе, отдела предоставления земельных участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы", - отмечается в сообщении пресс-службы СК РФ.

По мнению следователей, Евгения Нефедова должна была обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении земельного участка от размещения павильона. Но вместо этого Нефедова выписала очередное предупреждение.

"Это привело к тому, что работа павильона была продолжена и в декабре текущего года в нем реализовывалась спиртосодержащая жидкость "Боярышник", которая стала причиной массовой гибели людей", - сообщают следователи.

Ранее сотрудниками СК РФ был задержан заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов. Его также обвиняют в служебной халатности. В настоящее время Лужнов находится в больнице, после окончания лечения судом будет решен вопрос избрания ему меры пресечения.

Как сообщалось, в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие поступают в медучреждения с вечера 17 декабря. Все отравившиеся употребляли спиртосодержащую жидкость - "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник - в Иркутской области.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией "всякого рода спиртосодержащей продукции" вплоть до изъятия из торговли.

Президент Росси Владимир Путин распорядился поднять акцизы на всю спиртосодержащую продукцию, включая "Боярышник". Ранее Путин поручил правительству подготовить предложения, предусматривающие изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию.