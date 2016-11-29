Иранские моряки взяли под прицел вертолет США

Данный инцидент в Пентагоне сочли очередной провокацией.

Иранские моряки готовились атаковать вертолет США в нейтральных водах

Небольшойс военизированным подразделением приверженцев Иранской революции на борту нацелил орудия на американский военный вертолет МН-60 в субботу, 26 ноября. Инцидент произошел в Ормузском проливе, сообщает Reuters

Двое чиновников Министерства обороны США в понедельник назвали действия иранских военных "небезопасными и непрофессиональными". По словам сотрудников Пентагона, случившееся – далеко не первый случай провокации иранских военных за 2016 год

Во время своей избирательной кампании новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал немедленные ответные действия для любого иранского судна, которое будет преследовать военно-морской флот США в заливе.

Чиновники на условиях анонимности сообщают о том, что инцидент произошел во время пролета вертолета МН-60 в полумиле (0,8 км) от двух иранских кораблей в нейтральных водах. Один из них направил орудия на вертолет, отметили чиновники.

"Поведение по нашим стандартам провокационное и могло быть расценено как эскалация (напряженности – ред.)", - заявили чиновники.

Не было никакой возможности сразу определить тип направленного на вертолет оружия, отмечают военные.

Взаимная враждебность в отношениях США и Ирана ослабла после того как Вашингтон отменил санкции против Тегерана, принятые в январе этого года, после подписания соглашения по ядерной программе Ирана. Но серьезные разногласия все еще сохраняются, в частности, они касаются вопросов запуска иранских баллистических ракет и военных действий страны в Сирии и Ираке.

Напомним, в октябре 2015 года Белый дом начал процесс частичной отмены санкций против Ирана, действовавших с 1979 года. Санкции против Тегерана были введены после того, как во время Исламской революции 50 американских дипломатов оказались в иранском плену.