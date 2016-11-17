Иран снова превысил лимит запасов жидкости для ядерных реакторов

Это уже второе превышение 130-тонного ограничения на запас тяжелой воды с января 2017 года.

Чиновники из шести стран, которые подписали соглашение, в том числе США, выразили разочарование по поводу превышения лимита belvpo.com

Иран должен прекратить превышение разрешенного лимита его запасов тяжелой воды (используется для замедления нейтронов в ядерных реакторах — ред.), установленного соглашением с США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией, заявил наблюдатель ООН по вопросам ядерной безопасности.



Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое регулирует соглашение, опубликовало доклад, где отмечено, что Иран превысил 130-тонное ограничение на запас тяжелой воды уже второй раз с момента подписания соглашения в январе 2016 года, сообщает Reuters.



Чиновники из шести стран, которые подписали соглашение, в том числе США, выразили разочарование по поводу превышения лимита и заявили, что разрешенный лимит должен четко соблюдаться.



"Очень важно избегать такого в будущем с целью поддержания международного доверия к осуществлению JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action/Совместный всеобъемлющий план действий — ред.)", - сказал глава МАГАТЭ Юкия Амано.

JCPOA накладывает ограничения на атомную деятельность Ирана, под надзором МАГАТЭ, в обмен на снятие международных санкций против Исламской Республики.



Вместо того чтобы устанавливать строгое ограничение на тяжелую воду, как это делается для обогащенного урана, соглашением установлены потребности Ирана на уровне 130 тонн и любое превышение лимита "будет поставляться на экспорт на международный рынок".



"Иран ... готов передать избыток тяжелой воды", - добавил Амано.

Глава МАГАТЭ не назвал даты передачи тяжелой воды.

16 января МАГАТЭ объявила, что Иран выполнил взятые на себя международные обязательства в рамках соглашения по его ядерной программе, подписанного в июле прошлого года. В тот же день Европейский союз заявил о снятии всех экономических и финансовых санкций в отношении Ирана. Вашингтон формально отменил санкции против Ирана, связанные с банковской деятельностью, морской торговлей, поставками стали и в ряде других областей.