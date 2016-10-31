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Иракские войска вошли в Мосул

31 октября в 19:31

Войска коалиции во главе с США возобновили наступление на восточном фронте в Ираке.

Армия Ирака
В районе аль-Карма продолжаются боевые действия между иракской армией и боевиками ИГИЛ

После двух недель боевых действий в окрестностях, иракские войска впервые вошли в район аль-Карама в городе Мосул, который контролируют боевики "Исламского государства".

"Они вошли в Мосул, сейчас сражаються в районе аль-Карама", - сказал генерал Виссам Араджи агентству Reuters.

Войска коалиции во главе с США возобновили наступление на восточном фронте Ирака в понедельник, 31 октября.

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Ранее сообщалось, что поддерживаемые Ираном иракские шиитские отряды начали наступление на позиции "Исламского государства", которые расположены на запад от города Мосул.

Напомним, 20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул.

В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.

По материалам: Reuters
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Тэги Ирак США войска коалиция боевики
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