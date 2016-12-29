Иракские войска снова атакуют Мосул

Силы спецназа штурмуют район Интисар, а федеральные полицейские должны будут занять соседний район.

Иракская армия начала новое наступление на Мосул Iraqi News

начали новое наступление на боевиков "Исламского государства" в нескольких юго-восточных районах Мосула в четверг, 29 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников Министерства внутренних дел Ирака.

"Наши войска наступают. За первые пять или десять минут они заняли 500 метров. Сейчас они открывают огонь", - комментировал ситуацию офицер сил быстрого реагирования спецназа Министерства внутренних дел.

По его словам, иракские силы быстрого реагирования атаковали район Интисар, в то время как тысячи федеральных полицейских, размещенных у южных пригородов Мосула две недели назад, должны будут занять соседний район.

Наступление иракской армии было замедлено введенной в начале месяца паузой на "оперативный ремонт".

Падение Мосула может нанести серьезный урон по самопровозглашенному "Халифату", однако боевики "Исламского государства" способны инициировать мятеж среди местного населения и спровоцировать атаки на силы международной коалиции.

Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади, который ранее собирался взять Мосул под контроль правительственных войск до конца этого года, 28 декабря сообщил о том, что для победы над "Исламским государством" в Ираке потребуется еще три месяца.

Напомним, 20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.