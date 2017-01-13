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Иракские войска полностью контролируют восточный Мосул — Reuters

13 января в 10:57

Контртеррористические силы достигли второго южного моста, который также называется "Мост Свободы".

Мосул 2
Армия Ирака взяла под контроль всю восточную часть города Мосул
Iraqi News

Иракский спецназ выдвинулся вперед и занял второй мост, который связывает восточную и западную части Мосула. Западную часть полностью продолжают контролировать боевики ИГИЛ.

Отмечается, что армия Ирака ведет с террористами бои и пытается отбить у боевиков "Исламского государства" стратегическую высоту — университет города, захват которого помог бы продвинуться в сторону трех оставшихся мостов через реку Тигр, передает Reuters.

Контртеррористические силы достигли второго южного моста, который также называется "Мост Свободы".

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Ранее сообщалось, что иракские силы отбросили назад боевиков террористической группировки "Исламское государство" на юго-востоке города Мосул - в районе, где продвижении сил коалиции было особенно сложным.

Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади, который ранее собирался взять Мосул под контроль правительственных войск до конца 2016 года, 28 декабря сообщил о том, что для победы над "Исламским государством" в Ираке потребуется еще три месяца.

Напомним, 20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.

По материалам: ZN.UA
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Тэги мост Ирак ИГИЛ
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