Иракские войска полностью контролируют восточный Мосул — Reuters

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Контртеррористические силы достигли второго южного моста, который также называется "Мост Свободы".

Армия Ирака взяла под контроль всю восточную часть города Мосул Iraqi News

Иракский спецназ выдвинулся вперед и занял второй мост, который связывает восточную и западную части Мосула. Западную часть полностью продолжают контролировать боевики ИГИЛ.

Отмечается, что армия Ирака ведет с террористами бои и пытается отбить у боевиков "Исламского государства" стратегическую высоту — университет города, захват которого помог бы продвинуться в сторону трех оставшихся мостов через реку Тигр, передает Reuters.



Контртеррористические силы достигли второго южного моста, который также называется "Мост Свободы".

Ранее сообщалось, что иракские силы отбросили назад боевиков террористической группировки "Исламское государство" на юго-востоке города Мосул - в районе, где продвижении сил коалиции было особенно сложным.

Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади, который ранее собирался взять Мосул под контроль правительственных войск до конца 2016 года, 28 декабря сообщил о том, что для победы над "Исламским государством" в Ираке потребуется еще три месяца.

Напомним, 20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.