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Войска приблизились к аэропорту на расстояние четырех километров.

Иракским военным также удалось взять под свой контроль центр города Хаммам аль-Алиль

Иракские войска подошли к аэропорту Мосула в ходе операции по вытеснению боевиков "Исламского государства" из города.

Во время наступления вдоль западного берега реки Тигр при поддержке вертолетов ВВС Ирака войска приблизились к аэропорту на расстояние четырех километров, передает Reuters.

Иракским военным также удалось взять под свой контроль центр города Хаммам аль-Алиль, расположенный в 15 километрах к югу от Мосула. Не уточняется, удалось ли полностью освободить населенный пункт от боевиков ИГИЛ.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, ссылаясь на данные спецслужб, сообщил, что Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади покинул удерживаемый боевиками иракский город Мосул, к освобождению которого приступила иракская армия.

20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул. 29 октября поддерживаемые Ираном иракские шиитские отряды начали наступление на позиции "Исламского государства", которые расположены на запад от города Мосул.

После двух недель боевых действий в окрестностях, иракские войска впервые вошли в район аль-Карама в городе Мосул, который контролируют боевики "Исламского государства".

1 ноября иракская армия отбила у ИГИЛ телецентр в Мосуле. Военные заняли первый стратегический объект в иракской столице ИГИЛ.