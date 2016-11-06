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Иракские войска подошли к аэропорту Мосула

6 ноября в 02:13

Войска приблизились к аэропорту на расстояние четырех километров.

Армия Ирака
Иракским военным также удалось взять под свой контроль центр города Хаммам аль-Алиль

Иракские войска подошли к аэропорту Мосула в ходе операции по вытеснению боевиков "Исламского государства" из города.

Во время наступления вдоль западного берега реки Тигр при поддержке вертолетов ВВС Ирака войска приблизились к аэропорту на расстояние четырех километров, передает Reuters.

Иракским военным также удалось взять под свой контроль центр города Хаммам аль-Алиль, расположенный в 15 километрах к югу от Мосула. Не уточняется, удалось ли полностью освободить населенный пункт от боевиков ИГИЛ.

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Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, ссылаясь на данные спецслужб, сообщил, что Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади покинул удерживаемый боевиками иракский город Мосул, к освобождению которого приступила иракская армия.

20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул. 29 октября поддерживаемые Ираном иракские шиитские отряды начали наступление на позиции "Исламского государства", которые расположены на запад от города Мосул.

После двух недель боевых действий в окрестностях, иракские войска впервые вошли в район аль-Карама в городе Мосул, который контролируют боевики "Исламского государства".

1 ноября иракская армия отбила у ИГИЛ телецентр в Мосуле. Военные заняли первый стратегический объект в иракской столице ИГИЛ.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ирак аэропорт ИГИЛ
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