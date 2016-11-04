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Иракские войска освободили от ИГ шесть районов на востоке Мосула

4 ноября в 12:18

Бои за освобождение Мосула от террористов продолжаются.

Армия Ирака
Иракские силы нанесли боевикам ИГ в Мосуле тяжелые потери
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Спецподразделения ВС Ирака отбили у боевиков ИГ шесть районов в восточной части захваченного террористами города Мосул.

Как сообщает агентство Reuters, со ссылкой на сообщение от иракских военных ведомств, иракские войска расширяют занятый плацдарм в ходе наступления на укрепленные городские позиции ИГ.

Отмечается, что иракские спецподразделения заняли окрестности Малаен, Саамах, Хадра, Каркукли, Кудс и Карама, нанеся террористам тяжелые потери.

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Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, ссылаясь на данные спецслужб, сообщил, что Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади покинул удерживаемый боевиками иракский город Мосул, к освобождению которого приступила иракская армия.

20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул.  29 октября поддерживаемые Ираном иракские шиитские отряды начали наступление на позиции "Исламского государства", которые расположены на запад от города Мосул.

 После двух недель боевых действий в окрестностях, иракские войска впервые вошли в район аль-Карама в городе Мосул, который контролируют боевики "Исламского государства".

1 ноября иракская армия отбила у ИГИЛ телецентр в Мосуле. Военные заняли первый стратегический объект в иракской столице ИГИЛ.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ирак освобождение ИГИЛ
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