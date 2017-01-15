Иракские войска контролируют 90% территории восточного Мосула

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Под их контролем три моста из пяти имеющихся в городе.

Под контролем военных и полицейских большая часть мостов города Iraqi News

Отряды полиции и силы спецназа правительственных войск Ирака, участвующие в операции против террористов в Мосуле, восстановили контроль над 90%. Полицейские и военные контролируют три из пяти мостов города, сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на телеканал "Ас-Сумар".

Официальный представитель объединенного командования Вооруженных Сил Ирака Яхья Расул сообщил о текущем положении дел.

"Иракские силы освободили 85-90% территории на левом берегу реки Тигр. Продолжается операция по зачистке и патрулированию районов на востоке Мосула, освобожденных от террористической группировки "Исламское государство"", - рассказал он.

Расул также отметил тот факт, что под контролем федеральной полиции и правительственных войск Ирака находятся три моста, соединяющие правый и левый берега Тигра. Всего в Мосуле насчитывается пять мостов.

"Остаются небольшие участки на севере Восточного Мосула, где окопались экстремисты", - подчеркнул военный представитель.

Ранее сообщалось, что иракские силы отбросили назад боевиков террористической группировки "Исламское государство" на юго-востоке города Мосул - в районе, где продвижение сил коалиции было особенно сложным.

Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади, который ранее собирался взять Мосул под контроль правительственных войск до конца 2016 года, 28 декабря сообщил о том, что для победы над "Исламским государством" в Ираке потребуется еще три месяца.

Напомним, 20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.