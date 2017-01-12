Иракские силы вошли в самую обороняемую исламистами часть Мосула

Подразделения быстрого реагирования из федеральной полиции Ирака продвинулись в районе Шумера.

Контртеррористические силы Ирака вошли в очередной район Мосула South Front

Иракские силы отбросили назад боевиков террористической группировки "Исламское государство" на юго-востоке города Мосул - в районе, где продвижении сил коалиции было особенно сложным, говорится в заявлении военных.



Подразделения быстрого реагирования из федеральной полиции Ирака продвинулись в районе Шумера, который находится на восточном берегу реки Тигр, а также в соседнем районе Сахирум, передает Reuters.

Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади, который ранее собирался взять Мосул под контроль правительственных войск до конца этого года, 28 декабря сообщил о том, что для победы над "Исламским государством" в Ираке потребуется еще три месяца.

Напомним, 20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.