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Иракские силовики восстановили контроль над городом Киркук

22 октября в 18:20

Силы безопасности убили 48 боевиков ИГИЛ, штурмовавших город.

ИГИЛ
Боевиков ИГИЛ выбили из Киркука
dailycaller.com
Иракские силы безопасности полностью восстановили контроль над городом Киркук на севере страны, отбив все атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Силы безопасности ликвидировали 48 боевиков, которые участвовали в штурме Киркука, сообщает Радио Свобода со ссылкой на государственное телевидение Ирака.

Ранее сообщалось, что 21 октября боевики "Исламского государства" во время контрнаступления на город Киркук напали на электростанцию и полицейский участок, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек.

Скорее всего, эта атака была направлена на отвлечение внимания иракских властей от операции по штурму Мосула, который расположен в 150 км на северо-запад от Киркука.

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Ранее сообщалось, что 20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул.

Штурм города происходит уже пятый день подряд после объявления операции по восстановлению контроля над Мосулом. Стоит отметить, что разведка Ирака насчитала от пяти до шести тысяч боевиков "Исламского государства", которые держат оборону города Мосул от наступления сил иракской армии, курдской гражданской обороны "Пешмерга" и международной коалиции во главе с США.

В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.

По материалам: Радио Свобода
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2 комментария
  • a_ara1 Сегодня, 19:34 Operation Mosul: the echo of our publication reached Mosul. Expert assessment of Academy of Geopolitics. Beginning of article here: «Operation Mosul: geopolitical interests of IGIL and other countries» — http://rusdozor.ru/2016/10/19/operaciya-mosul-geopoliticheskie-interesy-igil-i-drugix-stran/. The echo of our publication reached Mosul and Tikrit: At the end of our previous article we made the forecast on operation to release of the city of Kirkuk in a place of Mosul. Yesterday, in the 4th day of Operation Mosul, at three o’clock in the morning, having made the 150th kilometer battle march from Mosul to Kirkuk, under a look the mosulskikh of refugees, DAESh began operation on release of the city of Kirkuk. Arayik Sargsyan, academician, http://rusdozor.ru/2016/10/22/operaciya-mosul-exo-nashej-publikacii-doshlo-do-mosula/ Ответить Цитировать Пожаловаться
  • a_ara1 Сегодня, 19:33 ОПЕРАЦИЯ МОСУЛ : ЭХО НАШЕЙ ПУБЛИКАЦИИ ДОШЛО ДО МОСУЛА. Экспертная оценка Академии Геополитики. Начало статьи здесь: «Операция Мосул : геополитические интересы ИГИЛ и других стран» — http://rusdozor.ru/2016/10/19/operaciya-mosul-geopoliticheskie-interesy-igil-i-drugix-stran/. Эхо нашей публикации дошло до Мосула и Тикрита: В конце нашей предыдущей статьи мы сделали свой прогноз по операцию освобождению города Киркук в место Мосула. Вчера, в 4-й день Операции Мосул, в три часа утра, сделав 150-й километровый марш-бросок из Мосула в Киркук, под видом мосульских беженцев, ДАЕШ начал операцию по освобождению города Киркук. По сообщению наших друзей из Эрбиля, боевики террористической организации «Дааш» напали на ряд полицейских участков в Киркуке сегодня, 21 октября. Боевики провели серию взрывов в городе Киркук в ранние часы (примерно в 3 утра) пятницы, Араик Саргсян, Почётный Консул Македонии в Армении, http://rusdozor.ru/2016/10/22/operaciya-mosul-exo-nashej-publikacii-doshlo-do-mosu Ответить Цитировать Пожаловаться
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