Иракские силовики восстановили контроль над городом Киркук

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Силы безопасности убили 48 боевиков ИГИЛ, штурмовавших город.

Боевиков ИГИЛ выбили из Киркука dailycaller.com

Иракские силы безопасности полностью восстановили контроль над городом Киркук на севере страны, отбив все атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Силы безопасности ликвидировали 48 боевиков, которые участвовали в штурме Киркука, сообщает Радио Свобода со ссылкой на государственное телевидение Ирака.

Ранее сообщалось, что 21 октября боевики "Исламского государства" во время контрнаступления на город Киркук напали на электростанцию и полицейский участок, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек.

Скорее всего, эта атака была направлена на отвлечение внимания иракских властей от операции по штурму Мосула, который расположен в 150 км на северо-запад от Киркука.

Ранее сообщалось, что 20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул.

Штурм города происходит уже пятый день подряд после объявления операции по восстановлению контроля над Мосулом. Стоит отметить, что разведка Ирака насчитала от пяти до шести тысяч боевиков "Исламского государства", которые держат оборону города Мосул от наступления сил иракской армии, курдской гражданской обороны "Пешмерга" и международной коалиции во главе с США.

В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.