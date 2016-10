Иракская армия взяла под контроль древний Нимруд в ходе операции в Мосуле

Иракские войска взяли под контроль древний город Нимруд, расположенный к юго-востоку от Мосула, операция по освобождению которого от террористов началась в ночь на 17 октября, передает во вторник агентство Rudaw.

"Иракский флаг был поднят в Нимруде в то время, как иракские военные продолжают продвигаться вперед, вытесняя группировку "Исламское государство", — говорится в сообщении агентства, опубликованном на его странице в Twitter.

Peshmerga troops have liberated all villages they were assigned to liberate on first day of #Mosul offensive against #ISIS. pic.twitter.com/eeEwf2GuSp