Иракская армия взяла под контроль древний Нимруд в ходе операции в Мосуле

Иракские военные подняли флаг страны на освобожденной от ИГИЛ территории.

Иракская армия освободила Нимруд Rudaw

Иракские войска взяли под контроль древний город Нимруд, расположенный к юго-востоку от Мосула, операция по освобождению которого от террористов началась в ночь на 17 октября, передает во вторник агентство Rudaw.

"Иракский флаг был поднят в Нимруде в то время, как иракские военные продолжают продвигаться вперед, вытесняя группировку "Исламское государство", — говорится в сообщении агентства, опубликованном на его странице в Twitter.

Peshmerga troops have liberated all villages they were assigned to liberate on first day of #Mosul offensive against #ISIS. pic.twitter.com/eeEwf2GuSp — Rudaw English (@RudawEnglish) 18 жовтня 2016 р.

Ранее в марте прошлого года боевики ИГ уничтожили развалины древнего ассирийского города Нимруд.

Нимруд был основан в XIII веке до нашей эры Салманасаром I и спустя 400 лет во время царствования Ашшур-нацир-апала II стал столицей Ассирии. В 612 году до нашей эры был разрушен мидийцами и халдеями. Раскопки на руинах, расположенных юго-восточнее города Мосул, ведутся с середины XIX века и принесли много важных находок.

Нимруд находится в 35 км к югу от второго по величине города Ирака, Мосула, который находится под контролем боевиков ИГ с июня.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования пешмерга при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.