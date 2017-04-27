Иракская армия выбила ИГИЛ из древнего города Хатра

Археологический памятник, который находится под охраной ЮНЕСКО, освободили "в ходе ожесточенных стычек" с врагом.

По древним руинам террористы прошлись бульдозером Википедия

Иракской армии удалось освободить от боевиков ИГИЛ археологический памятник – древний город Хатра (Эль-Хадр), который расположен на севере страны примерно в 100 км от Мосула.

Археологический памятник освободили от боевиков "в ходе ожесточенных столкновений", сообщает AFP.

Древний город был захвачен боевиками еще в июле 2014 года. В начале марта 2015 года ИГИЛ разрушило руины древнего города при помощи бульдозеров, в связи с чем ЮНЕСКО включило город в список памятников, находящихся под угрозой.

Хатра, крупный укрепленный город в составе Парфянской империи и столица первого арабского государства, выстоял при древнеримских вторжениях 116 и 198 гг. благодаря своим высоким толстым стенам с башнями. Руины Хатры, особенно храмов, где эллинистическая и древнеримская архитектура сочетаются с восточными декоративными элементами, демонстрируют величие существовавшей здесь цивилизации. Объект был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1985 году.

Два других иракских объекта в Списке Всемирного наследия, находящегося под угрозой - Древний город Ашшур (2003 г.) и Археологический памятник Самарра (2007 г.).

20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.