Иракская армия начала новую военную операцию против ИГИЛ

"Второй фронт" открылся на западе Ирака.
"Военная операция началась в западных районах провинции Анбар с целью освобождения их от ИГИЛ", - сообщил иракский генерал-лейтенант Кассем Мохаммеди, передает "Интерфакс".
Авиационную поддержку сухопутным иракским силам оказывают представители международной коалиции по борьбе с ИГИЛ.
Главными целями операции являются города Анар, Рава и Аль-Каим.
Ранее в Ираке произошло несколько крупных терактов с многочисленными жертвами, ответственность за часть которых взяли на себя террористы ИГИЛ.
Напомним также, что в Ираке продолжается операция по освобождению от ИГИЛ крупного города Мосул.Интерфакс