Иракская армия начала новую военную операцию против ИГИЛ

"Второй фронт" открылся на западе Ирака.

Армия Ирака начала новое наступление

Иракские правительственные войска начали наступление на западе страны, в провинции Анбар. Наступление ведется на районы, подконтрольные террористам ИГИЛ.

"Военная операция началась в западных районах провинции Анбар с целью освобождения их от ИГИЛ", - сообщил иракский генерал-лейтенант Кассем Мохаммеди, передает "Интерфакс".

Авиационную поддержку сухопутным иракским силам оказывают представители международной коалиции по борьбе с ИГИЛ.

Главными целями операции являются города Анар, Рава и Аль-Каим.

Ранее в Ираке произошло несколько крупных терактов с многочисленными жертвами, ответственность за часть которых взяли на себя террористы ИГИЛ.

Напомним также, что в Ираке продолжается операция по освобождению от ИГИЛ крупного города Мосул.