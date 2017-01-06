Топ Новости
<
>

Иракская армия начала новую военную операцию против ИГИЛ

6 января в 03:11

"Второй фронт" открылся на западе Ирака.

Армия Ирака
Армия Ирака начала новое наступление
Иракские правительственные войска начали наступление на западе страны, в провинции Анбар. Наступление ведется на районы, подконтрольные террористам ИГИЛ.

"Военная операция началась в западных районах провинции Анбар с целью освобождения их от ИГИЛ", - сообщил иракский генерал-лейтенант Кассем Мохаммеди, передает "Интерфакс".

Авиационную поддержку сухопутным иракским силам оказывают представители международной коалиции по борьбе с ИГИЛ.

Главными целями операции являются города Анар, Рава и Аль-Каим.

Читайте также: Премьер Ирака анонсировал скорое освобождение страны от ИГИЛ

Ранее в Ираке произошло несколько крупных терактов с многочисленными жертвами, ответственность за часть которых взяли на себя террористы ИГИЛ.

Напомним также, что в Ираке продолжается операция по освобождению от ИГИЛ крупного города Мосул. 

По материалам: Интерфакс
Читайте также
Тэги Ирак ИГИЛ освобождение операция военный теракт армия
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Последние новости