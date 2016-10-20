Иракская армия начала новое наступление на Мосул

Войска международной коалиции намерены очистить ряд близлежащих поселений возле Мосула, чтобы дальше иметь возможность восстановить контроль над городом.

Курдские подразделения "Пешмерга" атакуют деревни с севера blogs.timesofisrael.com

Элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламское государство" из деревень на восток и север от иракского города Мосул.

"Гаубичный и минометный огонь начался в шесть утра по местному времени. Были атакованы несколько деревень, захваченные ИГИЛ в 20 км к северу и востоку от Мосула", - сообщает Reuters.

В свою очередь, один из курдских командиров пояснил, что целью штурма является зачистка ряда близлежащих поселений ради безопасного управления стратегическими направлениями, для дальнейшего движения, который ограничен ИГ.

Штурм города происходит уже четвертый день подряд после объявления операции по восстановлению контроля над Мосулом. Стоит отметить, что накануне разведка Ирака насчитала от пяти до шести тысяч боевиков "Исламского государства", которые держат оборону города Мосул от наступления сил иракской армии, курдской гражданской обороны "Пешмерга" и международной коалиции во главе с США.

В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.