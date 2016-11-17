Иракская армия эвакуировала 120 семей из Мосула

Семьи эвакуировали в лагерь аль-Хазер в провинции Найнава.
Иракские силы по борьбе с терроризмом эвакуировали 120 семей в лагерь для беженцев в провинции Найнава из захваченного террористами "Исламского государства" Мосула, штурм которого продолжается уже почти месяц.
Военные эвакуировали семьи из разных районов Мосула в лагерь аль-Хазер, который находится к северо-востоку от "столицы" боевиков ИГИЛ, сообщает Iraqi News.
В Международная организации по миграции заявили, что число беженцев региона Найнава, центром которого является Мосул, достигло свыше 56 тысяч с момента начала боев в октябре.
Ранее сообщалось, что боевики террористической организации "Исламское государство" обвинили местных жителей иракского Мосула в сотрудничестве с силами безопасности Ирака, поддерживаемыми США. За три дня в городе казнили 21 человека, передает Reuters со ссылкой на медицинские источники.
20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формирования "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на иракский город Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.
За время проведения операции ликвидировано более 1300 боевиков ИГИЛ, сообщили в международной коалиции во главе с США.ZN.UA , Iraqi News ,