Иракская армия эвакуировала 120 семей из Мосула

Семьи эвакуировали в лагерь аль-Хазер в провинции Найнава.

Число беженцев региона Найнава достигло свыше 56 тысяч с момента начала боев в октябре Iraqi News

Иракские силы по борьбе с терроризмом эвакуировали 120 семей в лагерь для беженцев в провинции Найнава из захваченного террористами "Исламского государства" Мосула, штурм которого продолжается уже почти месяц.

Военные эвакуировали семьи из разных районов Мосула в лагерь аль-Хазер, который находится к северо-востоку от "столицы" боевиков ИГИЛ, сообщает Iraqi News.



В Международная организации по миграции заявили, что число беженцев региона Найнава, центром которого является Мосул, достигло свыше 56 тысяч с момента начала боев в октябре.

Ранее сообщалось, что боевики террористической организации "Исламское государство" обвинили местных жителейв сотрудничестве с силами безопасности Ирака, поддерживаемыми США. За три дня в городе казнили 21 человека, передает Reuters со ссылкой на медицинские источники.

20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формирования "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на иракский город Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.

За время проведения операции ликвидировано более 1300 боевиков ИГИЛ, сообщили в международной коалиции во главе с США.