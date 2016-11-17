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Иракская армия эвакуировала 120 семей из Мосула

17 ноября в 18:01

Семьи эвакуировали в лагерь аль-Хазер в провинции Найнава.

Беженцы Мосул
Число беженцев региона Найнава достигло свыше 56 тысяч с момента начала боев в октябре
Iraqi News

Иракские силы по борьбе с терроризмом эвакуировали 120 семей в лагерь для беженцев в провинции Найнава из захваченного террористами "Исламского государства" Мосула, штурм которого продолжается уже почти месяц.

Военные эвакуировали семьи из разных районов Мосула в лагерь аль-Хазер, который находится к северо-востоку от "столицы" боевиков ИГИЛ, сообщает Iraqi News.

В Международная организации по миграции заявили, что число беженцев региона Найнава, центром которого является Мосул, достигло свыше 56 тысяч с момента начала боев в октябре.

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Ранее сообщалось, что боевики террористической организации "Исламское государство" обвинили местных жителей иракского Мосула в сотрудничестве с силами безопасности Ирака, поддерживаемыми США. За три дня в городе казнили 21 человека, передает Reuters со ссылкой на медицинские источники.

20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формирования "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на иракский город Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула. 

За время проведения операции ликвидировано более 1300 боевиков ИГИЛ, сообщили в международной коалиции во главе с США.

По материалам: ZN.UA , Iraqi News ,
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Тэги Ирак эвакуация ИГИЛ
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