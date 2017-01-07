Ирак убедил Турцию вывести свои войска из иракского города

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Багдад и Анкара договорились не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Турция частично выведет войска из Ирака Reuters

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о том, что договорился с Турцией относительно вывода турецкой армии из города Башика, расположенного недалеко от Мосула на севере страны, сообщает Reuters со ссылкой на иракское государственное телевидение.

Абади встретился в Багдаде со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом. По его словам, Турция обязалась "уважать суверенитет Ирака" и что Багдад и Анкара договорились не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Отношения Ирака и Турции ухудшились в октябре ввиду присутствия турецких войск в городе Башика и других местах на севере Ирака. Турецкая армия была введена в Ирак для борьбы с ИГИЛ и курдскими боевиками.

Как сообщалось, иракские правительственные войска начали наступление на западе страны, в провинции Анбар. Наступление ведется на районы, подконтрольные террористам ИГИЛ.