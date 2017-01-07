Ирак убедил Турцию вывести свои войска из иракского города

Багдад и Анкара договорились не вмешиваться во внутренние дела друг друга.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о том, что договорился с Турцией относительно вывода турецкой армии из города Башика, расположенного недалеко от Мосула на севере страны, сообщает Reuters со ссылкой на иракское государственное телевидение.
Абади встретился в Багдаде со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом. По его словам, Турция обязалась "уважать суверенитет Ирака" и что Багдад и Анкара договорились не вмешиваться во внутренние дела друг друга.
Отношения Ирака и Турции ухудшились в октябре ввиду присутствия турецких войск в городе Башика и других местах на севере Ирака. Турецкая армия была введена в Ирак для борьбы с ИГИЛ и курдскими боевиками.
Как сообщалось, иракские правительственные войска начали наступление на западе страны, в провинции Анбар. Наступление ведется на районы, подконтрольные террористам ИГИЛ.