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Ирак убедил Турцию вывести свои войска из иракского города

7 января в 18:14

Багдад и Анкара договорились не вмешиваться во внутренние дела друг друга. 

Турция армия танки
Турция частично выведет войска из Ирака
Reuters

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о том, что договорился с Турцией относительно вывода турецкой армии из города Башика, расположенного недалеко от Мосула на севере страны, сообщает Reuters со ссылкой на иракское государственное телевидение. 

Абади встретился в Багдаде со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом. По его словам, Турция обязалась "уважать суверенитет Ирака" и что Багдад и Анкара договорились не вмешиваться во внутренние дела друг друга. 

Отношения Ирака и Турции ухудшились в октябре ввиду присутствия турецких войск в городе Башика и других местах на севере Ирака. Турецкая армия была введена в Ирак для борьбы с ИГИЛ и курдскими боевиками. 

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Как сообщалось, иракские правительственные войска начали наступление на западе страны, в провинции Анбар. Наступление ведется на районы, подконтрольные террористам ИГИЛ.

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