Инвесторы требуют в суде от Volkswagen более 8 млрд евро

Всего окружной суд Браншвейга получил свыше 1,4 тысячи исков от инвесторов концерна.

Всего суд получил свыше 1,4 тысяч исков от инвесторов Volkswagen Facebook/volkswagen

Совокупная сумма иска, поданного инвесторами германского автоконцерна Volkswagen против компании, достигла 8,2 млрд евро.

Всего суд получил свыше 1,4 тысяч исков от инвесторов Volkswagen, обвинивших компанию в том, что она слишком поздно проинформировала их о начале расследования, связанного с дизельным скандалом, из-за чего стоимость их бумаг упала. Один из исков объединяет почти 300 инвесторов, которые требуют выплатить им 3,3 млрд евро. В другом коллективном иске заявители требуют 700 млн евро. Компания отвергает обвинения.

В общей сложности германский автопроизводитель зарезервировал уже порядка 18 млрд евро на различные выплаты, связанные с дизельным скандалом, затронувшим порядка 11 млн автомобилей по всему миру.

Ранее Volkswagen AG заключил соглашение об урегулировании исков автовладельцев в США в связи с "дизельным скандалом", согласно которому компания выплатит более 14,7 млрд долларов.

Cообщалось, что Volkswagen выплатит 5 тысяч евро каждому пострадавшему от "дизельного" скандала. Кроме выплаты компенсации, VW обязуется взять на себя расходы по переоборудованию автомобилей с незаконным программным обеспечением. В тех случаях, когда это технически невозможно, автоконцерн должен выкупить такие машины. Всего в Европе Volkswagen отозвал 11,5 млн автомобилей.

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