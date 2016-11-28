Инициаторы Brexit из партии UKIP выбрали нового лидера

Новым лидером Партии независимости Великобритании стал Пол Наттолла.

Новый глава евроскептиков Британии

, инициировавшая проведение референдума за выход страны из ЕС, сообщила о смене в руководящем составе политсилы в понедельник, 28 ноября. Новым главой UKIP стал Пол Наттолла, сообщает Deutche Welle

Новоизбранный глава ранее работал заместителем главы правопопулистской партии UKIP Найджела Фараджа. На этой должности Фарадж находился более десяти лет.

После проведения в Великобритании референдума Фарадж сообщил о том, что уходит в отставку, так как его цель как евроскептика достигнута. В сентябре 2016 года партию возглавила Дайан Джеймс. Заняв должность 16 сентября, она пробыла на ней ровно 18 суток, и уже 4 октября написала в своем Twitter о том, что уходит в отставку из-за нехватки авторитета и отсутствия полной поддержки среди коллег Европарламента. Без этого, считает Джеймс, те преобразования в партии, которые она задумала и которые стали частью ее кампании, невозможны.

Напомним, сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС. Ранее сообщалось о том, что выход из ЕС обойдется Британии в 55-65 млрд евро. Речь идет о проектах, в которых страна согласилась принять участие, еще будучи членом ЕС, и пенсиях для еврочиновников. Также глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум говорил о том, что процесс выхода страны из ЕС займет гораздо дольше отведенных на это законом двух лет.