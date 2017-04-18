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Инициатор сбора подписей за выход Калифорнии из США отозвал петицию и решил переехать в Россию

18 апреля в 12:52

Маринелли "нашел в России новое счастье, без тревог и разочарований".

Луис Маринелли
Маринелли, который выступал за выход Калифорнии из США, заявил про желание сделать Россию «своим новым домом»
Business Insider
Инициатор сбора подписей за петицию про отделение Калифорнии от США Луис Маринелли сообщил, что он отзывает свою петицию и намеревается переехать в Россию. По словам Маринелли, в России он нашел "счастье, и жизнь без источников тревог и разочарований, пишет Business Insider.

Маринелли надеется, что россияне его примут и позволят сделать свою страну его "новым домом".

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Ранее сообщалось, что сторонники выхода Калифорнии из состава США подали в канцелярию генерального прокурора штата петицию о проведении соответствующего референдума.

По материалам: ZN.UA
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Тэги петиция Россия США Калифорния
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