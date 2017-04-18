Инициатор сбора подписей за выход Калифорнии из США отозвал петицию и решил переехать в Россию

Маринелли "нашел в России новое счастье, без тревог и разочарований".

Маринелли, который выступал за выход Калифорнии из США, заявил про желание сделать Россию «своим новым домом» Business Insider

Инициатор сбора подписей за петицию проот США Луис Маринелли сообщил, что он отзывает свою петицию и намеревается переехать в Россию. По словам Маринелли, в России он нашел "счастье, и жизнь без источников тревог и разочарований, пишет Business Insider

Маринелли надеется, что россияне его примут и позволят сделать свою страну его "новым домом".

Ранее сообщалось, чтоподали в канцелярию генерального прокурора штата петицию о проведении соответствующего референдума.