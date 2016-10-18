Индия завершила формирование ядерной триады

Индийская армия располагает средствами доставки ядерного оружия наземного, морского и воздушного базирования.

Индийский флот пополнился атомной субмариной «Арихант» с ядерным оружием на борту zeenews.india.com

Атомная подводная лодка "Арихант" с ядерным оружием на борту поступила на вооружение. Таким образом, Нью-Дели завершил формировани собственной ядерной триады: вооруженные сили страны располагают средствами доставки ядерного оружия наземного, морского и воздушного базирования, сообщил телеканал NewsX в понедельник, 17 октября.

На вооружении индийской армии есть многоцелевые истребители и бомбардировщики, способные нести ядерное оружие на борту, а также баллистические ракеты наземного базирования.

Индия стала шестой страной в мире, располагающей атомными подводными ракетоносцами. Атомные субмарины стоят на вооружении у США, Великобритании, Франции, России и Китая.

В августе премьер-министр Индии Моди Нарендра сообщил, что атомная субмарина "Арихант" введена в строй. Подводная лодка способна нести баллистические ракеты средней дальности с ядерной боеголовкой. Также сообщалось об успешных испытаниях с поражением цели на расстоянии 700 километров.

"Арихант" стала первой атомной подлодкой индийского производства. Она была заложена на верфи в Вишакхапатнаме в 1998 году, спущена на воду в 2009-м и вышла на испытания в 2014 году.

Ее водоизмещение составляет шесть тысяч тонн при длине 110 метров. Корабль оснащен шестью торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра и 12 шахтами для баллистических ракет. Судно способно развивать скорость до 24 узлов, его экипаж составляет 95 человек. Всего Нью-Дели планирует построить пять аналогичных кораблей для военно-морского флота.