Индия запустила баллистическую ракету собственной разработки

Ракета способна нести ядерный заряд.
Военные произвели два пуска ракет с разницей в несколько минут, сообщает РИА Новости со ссылкой на индийские СМИ.
Ракета Prithvi-II класса "земля-земля" способна нести боевой заряд, в том числе ядерную боеголовку, весом от 500 килограммов до одной тонны. Ее дальность составляет 350 километров, вес — 4,6 тонны. Prithvi-II стала первой ракетой, созданной в рамках индийской комплексной программы разработки управляемых ракет.
Ранее сообщалось, что Индия стала шестой страной в мире, располагающей атомными подводными ракетоносцами.РИА Новости