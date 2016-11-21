Индия запустила баллистическую ракету собственной разработки

Ракета способна нести ядерный заряд.

Индия испытала ракету, способную нести ядерный заряд geo-politica.info

В Индии военные в понедельник, 21 ноября, провели успешное испытание баллистической ракеты собственной разработки Prithvi-II, способной нести ядерный заряд.

Военные произвели два пуска ракет с разницей в несколько минут, сообщает РИА Новости со ссылкой на индийские СМИ.

Ракета Prithvi-II класса "земля-земля" способна нести боевой заряд, в том числе ядерную боеголовку, весом от 500 килограммов до одной тонны. Ее дальность составляет 350 километров, вес — 4,6 тонны. Prithvi-II стала первой ракетой, созданной в рамках индийской комплексной программы разработки управляемых ракет.

Ранее сообщалось, что Индия стала шестой страной в мире, располагающей атомными подводными ракетоносцами.