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Индия запустила баллистическую ракету собственной разработки

21 ноября в 09:15

Ракета способна нести ядерный заряд.

Томагавк. Ракета
Индия испытала ракету, способную нести ядерный заряд
geo-politica.info
В Индии военные в понедельник, 21 ноября, провели успешное испытание баллистической ракеты собственной разработки Prithvi-II, способной нести ядерный заряд.

Военные произвели два пуска ракет с разницей в несколько минут, сообщает РИА Новости со ссылкой на индийские СМИ.

Ракета Prithvi-II класса "земля-земля" способна нести боевой заряд, в том числе ядерную боеголовку, весом от 500 килограммов до одной тонны. Ее дальность составляет 350 километров, вес — 4,6 тонны. Prithvi-II стала первой ракетой, созданной в рамках индийской комплексной программы разработки управляемых ракет. 

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Ранее сообщалось, что Индия стала шестой страной в мире, располагающей атомными подводными ракетоносцами.

По материалам: РИА Новости
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Тэги ракета Индия ядерный военный
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