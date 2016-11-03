В ИГИЛ заявили о сбитом российском вертолете в Сирии

Вертолет ВВС РФ был сбит управляемой ракетой.

Вертолет ВВС РФ был сбит в районе населенного пункта Хувайзис globalnews.ca

Боевики "Исламского государства" сообщили, что сбили российский боевой вертолет в сирийской провинции Хомс.

Вертолет ВВС РФ в Сирии был сбит управляемой ракетой в районе населенного пункта Хувайзис на востоке провинции Хомс, передает SITE Intel Group со ссылкой на Amaq News agency, которое контролируется боевиками ИГ.

Напомним, 9 июля российские СМИ со ссылкой на минобороны РФ сообщали, что боевики террористической группировки ИГИЛ в районе Пальмиры подбили сирийский вертолет Ми-25, в котором находились российские летчики-инструкторы.

Потери российских войск в Сирии – тайна за семью печатями. Официальной информации об этом крайне мало, несмотря на множество данных в открытых источниках. В секрете не удалось утаить инцидент с бомбардировщиком Су-24, который залетел на территорию Турции 24 ноября 2015 года и был сбит турецким истребителем. Тогда погиб командир самолета Олег Пешков.

В ходе поиска штурмана Су-24, Россия потеряла вертолет Ми-8 и одного военнослужащего – был убит морской пехотинец Александр Позынич.

Позже стало известно о гибели офицера спецназа во время боев за Пальмиру, а также смерти двух членов экипажа вертолета "Ночной охотник", разбившегося в районе города Хомс.