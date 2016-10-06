ИГИЛ запретило кошек в иракском городе Мосул

Запрет введен даже несмотря на то, что ислам одобряет кошек.
"Ссовет" группировки издал соответствующую фетву - богословско-правовое заключение, в котором жителей города призывают не нарушать этого запрета. Характерно, что ислам обобряет кошек и считает их "чистыми животными".
Как сообщалось, операция по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ запланирована иракскими правительственными войсками на середину октября и пройдет при поддержке военных из США.
Мосул считает одним из основных городов базирования ИГИЛ.Укринформ