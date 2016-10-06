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ИГИЛ запретило кошек в иракском городе Мосул

6 октября в 08:22

Запрет введен даже несмотря на то, что ислам одобряет кошек. 

кошка
Боевики ИГИЛ ведут охоту на кошек
Daily Mail
кошка
Боевики ИГИЛ ведут охоту на кошек
Daily Mail
Группировка "Исламское государство" запретила содержать кошек в домах города Мосул в Ираке. Боевики уже начали охоту на кошек, сообщает "Укринформ" со ссылкой на иракский сайт IraqiNews.com.

"Ссовет" группировки издал соответствующую фетву - богословско-правовое заключение, в котором жителей города призывают не нарушать этого запрета. Характерно, что ислам обобряет кошек и считает их "чистыми животными".

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Как сообщалось, операция по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ запланирована иракскими правительственными войсками на середину октября и пройдет при поддержке военных из США. 

Мосул считает одним из основных городов базирования ИГИЛ. 

По материалам: Укринформ
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Тэги кошка Ирак запрет ИГИЛ ислам
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