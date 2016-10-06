ИГИЛ запретило кошек в иракском городе Мосул

Запрет введен даже несмотря на то, что ислам одобряет кошек.

Боевики ИГИЛ ведут охоту на кошек Daily Mail

Боевики ИГИЛ ведут охоту на кошек Daily Mail

Группировка "Исламское государство" запретила содержать кошек в домах города Мосул в Ираке. Боевики уже начали охоту на кошек, сообщает "Укринформ" со ссылкой на иракский сайт IraqiNews.com.

"Ссовет" группировки издал соответствующую фетву - богословско-правовое заключение, в котором жителей города призывают не нарушать этого запрета. Характерно, что ислам обобряет кошек и считает их "чистыми животными".

Как сообщалось, операция по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ запланирована иракскими правительственными войсками на середину октября и пройдет при поддержке военных из США.

Мосул считает одним из основных городов базирования ИГИЛ.