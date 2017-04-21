ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на приемную ФСБ в Хабаровске

Ранее в России сообщали о связях нападавшего то с нацистами, то с исламистами.
"На следующий день после того, как ИГИЛ взяло на себя ответственность за атаку в Париже, оно взяло на себя ответственность и за стрельбу в ФСБ в Хабаровске", – говорится в сообщении ресурса.
Ранее ФСБ предоставляло противоречивую информацию о нападавшем, обвиняя его то в связях с неонацистами, то с исламистами.
В российском Хабаровске напали на приемную управления ФСБ в результате чего погиб посетитель и сотрудник ведомства. Нападавшего убили, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена - это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 г.р. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе", - рассказали в ЦОС ФСБ РФ.SITE Intelligence Group