ИГИЛ удерживает в Мосуле 550 семей как "живой щит" — ООН

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Боевики ИГ прикрываются мирным населением в то время как, иракская армия наступает на Мосул.

ИГ удерживает захваченные семьи близко к своим позициям irgit / Depositphotos

Контролирующие иракский город Мосул боевики "Исламского государства" захватили 550 семей из близлежащих деревень и удерживают их близко к своим позициям в качестве "живого щита", сообщила пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани.

Она также заявила, что ООН расследует убийство боевиками ИГ 40 мирных жителей в одной из деревень возле Мосула, сообщает Reuters.

Мосул остается последним крупным городом в Ираке, который контролируют боевики "Исламского государства". Город Ракка является столицей ИГ в Сирии.

Ранее, официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что удерживающие иракский Мосул боевики используют гражданское население города в качестве "живого щита", не позволяя им покинуть город.

Ранее сообщалось, что 20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламское государство" из деревень на восток и север от иракского города Мосул.

Штурм города происходит уже пятый день подряд после объявления операции по восстановлению контроля над Мосулом. Стоит отметить, что разведка Ирака насчитала от пяти до шести тысяч боевиков "Исламского государства", которые держат оборону города Мосул от наступления сил иракской армии, курдской гражданской обороны "Пешмерга" и международной коалиции во главе с США.

В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.