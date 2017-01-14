ИГИЛ сожгли мать и четверых детей в Ираке

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Исламисты захватили семью по дороге между Аль-Риядом и Харминскими горами.

Боевики ИГИЛ за выезд из территории "халифата" казнили мать и четверых ее детей RailwayFX / Depositphotos

Боевики террористической группировки "Исламское государство" сожгли семью из пяти человек — женщину и четверых ее детей в Хавидже, за то, что они покинули земли самопровозглашенного "халифата" (система исламского теократического государства - ред.) к юго-западу от Киркука.



Исламисты захватили семью по дороге между Аль-Риядом и Харминскими горами, облили их сырой нефтью и подожгли перед группой других гражданских, передает Iraqi News.



Регион Хавиджа был захвачен боевиками ИГИЛ 10 июня 2014 года.

Напомним, 16 ноября 2016 года боевики ИГИЛ казнили в Мосуле два десятка человек. Их обвинили в сотрудничестве с силами безопасности Ирака, поддерживаемыми США. 18 ноября боевики ИГИЛ похитили 75 гражданских лиц, которые пытались покинуть территорию самопровозглашенного "Халифата", а в октябре 2016 года боевики террористической организации "Исламское государство" казнили в окрестностях иракского Мосула 232 человека.