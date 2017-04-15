ИГИЛ применили отравляющий газ хлорин в Мосуле

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Пострадали семеро солдат армии Ирака.

Террористы ИГИЛ выпустили ракету с хлорином по иракским военным РИА Новости

Боевики террористической организации "Исламское государство" совершили газовую атаку в одном из недавно освобожденных районов

Нападение произошло вчера, 14 апреля, в районе Аль-Абара. Боевики ИГИЛ выпустили ракету, наполненную хлорином, передает агентство Associated Press.

Иракские военные заявляют, что у семи солдат проблемы с дыханием и их уже доставили в полевую клинику.

Напомним, 18 января правительственные войска Ирака заявили о вытеснении боевиков ИГИЛ из восточной части Мосула и установлении полного контроля над восточным берегом реки Тигр в городе.

20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.