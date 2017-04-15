Топ Новости
<
>

ИГИЛ применили отравляющий газ хлорин в Мосуле

15 апреля в 16:32

Пострадали семеро солдат армии Ирака.

ИГИл
Террористы ИГИЛ выпустили ракету с хлорином по иракским военным
РИА Новости
Боевики террористической организации "Исламское государство" совершили газовую атаку в одном из недавно освобожденных районов западного Мосула.

Нападение произошло вчера, 14 апреля, в районе Аль-Абара. Боевики ИГИЛ выпустили ракету, наполненную хлорином, передает агентство Associated Press.

Иракские военные заявляют, что у семи солдат проблемы с дыханием и их уже доставили в полевую клинику.

Читайте также: Британские ученые нашли зарин на месте химической атаки в Сирии

Напомним, 18 января правительственные войска Ирака заявили о вытеснении боевиков ИГИЛ из восточной части Мосула и установлении полного контроля над восточным берегом реки Тигр в городе.

20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.

 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Ирак боевики ИГИЛ газ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.86
EUR 28.56
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...