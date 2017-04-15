ИГИЛ применили отравляющий газ хлорин в Мосуле

Пострадали семеро солдат армии Ирака.
Нападение произошло вчера, 14 апреля, в районе Аль-Абара. Боевики ИГИЛ выпустили ракету, наполненную хлорином, передает агентство Associated Press.
Иракские военные заявляют, что у семи солдат проблемы с дыханием и их уже доставили в полевую клинику.
Напомним, 18 января правительственные войска Ирака заявили о вытеснении боевиков ИГИЛ из восточной части Мосула и установлении полного контроля над восточным берегом реки Тигр в городе.
20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.
ZN.UA