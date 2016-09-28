ИГИЛ потеряло контроль над нефтяными скважинами в Ираке - Reuters

Потеряв доходы от нефти, "Исламскому государству" придется найти другое финансирование.

“Исламское государство” больше не контролирует любые нефтяные скважины в Ираке theatlantic.com

После того, как правительственные войска на прошлой неделе вытеснили боевиков из района вблизи Киркука, "Исламское государство" больше не контролирует любые нефтяные скважины в Ираке, говорится в заявлении министерства нефти Ирака, сообщили в Reuters.

Суннитские группировки были вытеснены из Ширката американскими войсками при поддержке армии Ирака. В прошлом месяце ИГИЛ потеряло нефтяное месторождение Кайара, когда правительственные силы шли в наступление на север, чтобы вернуть под свой контроль Мосул - крупнейший город, который контролируют боевики.

"Потеряв доходы от нефти, ИГИЛ придется найти другое финансирование, такое как повышение налогов и штрафов в районах, которые еще находятся под контролем исламистов", - сказал чиновник службы безопасности Ирака Мутанна Джбара.

По информации чиновников нефтяных и обронных ведомств, иракские силы пока не вернули себе нефтяное месторождение Наджма, что недалеко от Кайара, но его добывающие скважины больше не доступны для боевиков из-за правительственного наступления и воздушных ударов.

"Наджма до сих пор не освободжена, так как некоторые участки находятся в зоне конфликта. Реальность такова, что очень трудно добывать и переправлять нефть в то время как наши силы продвигаются в направлении Мосула", - сказал представитель министерства нефти Асим Джихад.

Также стало известно, что силы международной коалиции уничтожили нефтяную инфраструктуру ИГИЛ в районе города Абу-Камаль и Дей-эз-Зор в Сирии. Так по данным Пентагона, двумя ударами было уничтожено семь нефтяных автоцистерн. Возле города Дейр-эз-Зор нанесено пять ударов, которыми уничтожено семь нефтяных скважин ИГИЛ и повреждены два пути поставок.

Ранее сообщалось, что основным источником финансирования ИГИЛ является торговля нефтью, добытой на захваченных ИГ территориях.