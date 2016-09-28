ИГИЛ потеряло контроль над нефтяными скважинами в Ираке - Reuters

Потеряв доходы от нефти, "Исламскому государству" придется найти другое финансирование.
После того, как правительственные войска на прошлой неделе вытеснили боевиков из района вблизи Киркука, "Исламское государство" больше не контролирует любые нефтяные скважины в Ираке, говорится в заявлении министерства нефти Ирака, сообщили в Reuters.
Суннитские группировки были вытеснены из Ширката американскими войсками при поддержке армии Ирака. В прошлом месяце ИГИЛ потеряло нефтяное месторождение Кайара, когда правительственные силы шли в наступление на север, чтобы вернуть под свой контроль Мосул - крупнейший город, который контролируют боевики.
"Потеряв доходы от нефти, ИГИЛ придется найти другое финансирование, такое как повышение налогов и штрафов в районах, которые еще находятся под контролем исламистов", - сказал чиновник службы безопасности Ирака Мутанна Джбара.
По информации чиновников нефтяных и обронных ведомств, иракские силы пока не вернули себе нефтяное месторождение Наджма, что недалеко от Кайара, но его добывающие скважины больше не доступны для боевиков из-за правительственного наступления и воздушных ударов.
"Наджма до сих пор не освободжена, так как некоторые участки находятся в зоне конфликта. Реальность такова, что очень трудно добывать и переправлять нефть в то время как наши силы продвигаются в направлении Мосула", - сказал представитель министерства нефти Асим Джихад.
Также стало известно, что силы международной коалиции уничтожили нефтяную инфраструктуру ИГИЛ в районе города Абу-Камаль и Дей-эз-Зор в Сирии. Так по данным Пентагона, двумя ударами было уничтожено семь нефтяных автоцистерн. Возле города Дейр-эз-Зор нанесено пять ударов, которыми уничтожено семь нефтяных скважин ИГИЛ и повреждены два пути поставок.
Ранее сообщалось, что основным источником финансирования ИГИЛ является торговля нефтью, добытой на захваченных ИГ территориях.ZN.UA