ИГИЛ подожгли нефтяные скважины в Мосуле

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Боевики ИГ пытаются остановить штурм своей иракской "столицы".

Тысячи семей покинули Мосул, спасаясь от клубов дыма, которые поражают легкие и гортань Press TV

Боевики "Исламского государства" во время отступления перед наступлением сил иракской армии в Мосуле подожгли тонны нефти, пытаясь остановить штурм своей иракской "столицы".

Тысячи семей покинули город, спасаясь от клубов дыма, которые поражают легкие и гортань. Международное объединение Oxfam описывают условия жизни в Мосуле, как "прокуренных ад", сообщает The Telegraph.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, ссылаясь на данные спецслужб, сообщил, что Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади покинул удерживаемый боевиками иракский город Мосул, к освобождению которого приступила иракская армия.

20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул. 29 октября поддерживаемые Ираном иракские шиитские отряды начали наступление на позиции "Исламского государства", которые расположены на запад от города Мосул.

После двух недель боевых действий в окрестностях, иракские войска впервые вошли в район аль-Карама в городе Мосул, который контролируют боевики "Исламского государства".

1 ноября иракская армия отбила у ИГИЛ телецентр в Мосуле. Военные заняли первый стратегический объект в иракской столице ИГИЛ.