ИГИЛ перенесли свою "столицу" из сирийской Ракки

Главарей ИГИЛ в Ракке не осталось.
"Из-за нарастающей волны авиаударов и давления с трех сторон поддерживаемых США сирийских сил, ИГИЛ передвинуло так называемую столицу из Раки", - говорится в сообщении.
На протяжении последних двух месяцев США при помощи дронов наблюдали массовое перемещение из Раки "чиновников" и "администраторов" ИГИЛ. Официальные представители США говорят о "неминуемой битве за Ракку, но главарей ИГИЛ там больше нет".
В предстоящей битве за Ракку силы США рассчитывают на помощь сирийских курдов.
Ранее сообщалось, что главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади признал поражение в иракской столице террористов Мосуле и призвал боевиков покинуть городские районы.
Интерфакс-Украина