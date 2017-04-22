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ИГИЛ перенесли свою "столицу" из сирийской Ракки

22 апреля в 16:40

Главарей ИГИЛ в Ракке не осталось.

ИГИЛ
Террористы ИГИЛ перенесли свою столицу в Дейр эз-Зор
b.dk
Террористическая группировка "Исламское государство" перенесла свою "столицу" из сирийского города Ракка на 140 км - в город Дейр эз-Зор, сообщили источники в Минобороны США американскому телеканалу Fox News.

"Из-за нарастающей волны авиаударов и давления с трех сторон поддерживаемых США сирийских сил, ИГИЛ передвинуло так называемую столицу из Раки", - говорится в сообщении.

На протяжении последних двух месяцев США при помощи дронов наблюдали массовое перемещение из Раки "чиновников" и "администраторов" ИГИЛ. Официальные представители США говорят о "неминуемой битве за Ракку, но главарей ИГИЛ там больше нет".

В предстоящей битве за Ракку силы США рассчитывают на помощь сирийских курдов.

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Ранее сообщалось, что главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади признал поражение в иракской столице террористов Мосуле и призвал боевиков покинуть городские районы.

 

 

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги ИГИЛ Сирия столица
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