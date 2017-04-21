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ИГИЛ объявило о своей ответственности за теракт в Париже

21 апреля в 03:12

Террористы назвали имя стрелка.

Париж стрельба теракт
Парижский теракт взяло на себя ИГИЛ
Fox News
Террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за убийство полицейского на Елисейских полях в Париже.

Экстремисты назвали и имя нападавшего, которым, по их сообщениям, оказался прибывший из Бельгии боевик Абу Юсеф аль-Бельджики, пишет агентство AFP. 

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Напомним, вечером 20 апреля неизвестный открыл огонь по полиции на Елисейских Полях в Париже. Когда полицейский автомобиль остановился на красный сигнал светофора, из соседней машины вышел вооруженный мужчина и открыл огонь по полицейским. Один офицер был убит на месте, еще двое получили ранения во время перестрелки с нападавшим.

Вооруженного преступника ликвидировали. Полиция установила личность нападавшего и расследует инцидент как террористический акт. 

По официальным данным, нападающий убил одного и ранил двух офицеров полиции. Их состояние тяжелое, сообщил официальный представитель МВД Пьер-Анри Бранде на брифинге в ночь на пятницу.

Он уточнил, что стрелок был один, в других районах города подобные инциденты не зафиксированы. Место преступления оцеплено, в Париже проводится полицейская операция.

В то же время СМИ сообщают, что сообщник стрелка, прибывший в Париж из Бельгии, скрывается от полиции.

По материалам: ZN.UA
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Тэги террористы полиция теракт ИГИЛ
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