ИГИЛ атаковало иракский город Киркук, погибли не менее 20 человек

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ИГ своей атакой на Киркук попыталось отвлечь внимание иракских властей от операции по штурму Мосула.

Не менее четырех боевиков ИГИЛ погибли в результате атак на Киркук RailwayFX / Depositphotos

Боевики "Исламского государства" во время контрнаступления на иракский город Киркук напали на электростанцию и полицейский участок, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек.



В результате атаки троих террористов-смертников на электростанцию Киркука погибли шесть членов службы безопасности и десять сотрудников станции, среди которых четверо иранских техников, сообщил агентству Reuters источник в одной из больниц города.

Местный телеканал сообщил, что принимавшие участие в нападении на полицейский участок боевики ИГИЛ убиты, за исключением двоих, которые забаррикадировались в одном из поврежденных отелей. Данные по количеству убитых боевиков не сообщаются.

Издание Associated Press пишет, что скорее всего, эта атака была направлена на отвлечение внимания иракских властей от операции по штурму Мосула.

Киркук расположен приблизительно в 150 километрах юго-восточнее Мосула.

Ранее сообщалось, что 20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул.

Штурм города происходит уже пятый день подряд после объявления операции по восстановлению контроля над Мосулом. Стоит отметить, что разведка Ирака насчитала от пяти до шести тысяч боевиков "Исламского государства", которые держат оборону города Мосул от наступления сил иракской армии, курдской гражданской обороны "Пешмерга" и международной коалиции во главе с США.

В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.