ИГ взяло на себя ответственность за нападение на посетителей супермаркета в Миннесоте

Террорист ранил ножом восемь человек, после чего біл застрелен офицером полиции.

В субботу в США произошли три теракта, десятки людей получили ранения Кадр/YouTube

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность зана посетителей торгового центра в городе Сент-Клауд (штат Миннесота, США), в результате которого пострадали восемь человек.

Пропагандистское агентство террористов Amaq назвало преступника "солдатом Исламского государства".

Напомним, в субботу, 17 сентября, неизвестный в форме охранника напал с ножом на посетителей супермаркета в Миннесоте, ранив восемь человек, после чего его застрелил офицер полиции. По свидетельствам очевидцев, перед нападением на прохожих террорист спрашивал, мусульмане ли они, а также произносил слово "Аллах".

Как сообщалось, в субботу, 17 сентября в США прогремели два взрыва – на месте проведения благотворительного забега в Нью-Джерси, а также Манхэттене, результате которого не менее 29 человек получили ранения.

Взрыв произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства, заложенного в урну. На месте происшествия спасатели обнаружили второе взрывное устройство, которое не сработало.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал взрыв актом терроризма.