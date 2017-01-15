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Human Rights Watch назвали Трампа главной угрозой для прав человека

15 января в 02:53

Правозащитники предупредили об опасности усиления популистских режимов и риторики в США и Европе. 

Трамп пресс-конефренция
Правозащитники считают Трампа главной угрозой для прав человека
Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) назвала избранного президента США Дональда Трампа главной угрозой для прав человека, а его предвыборная кампания стала "яркой иллюстрацией политики нетерпимости". 

Соответствующие выводы содержатся в 687-страничном докладе HRW, предлагающем оценку произошедших в мире событий за 2016 год, передает Deutsche Welle (Русская редакция). 

По словам исполнительного директора Human Rights Watch Кеннета Рота, в предвыборных речах Трампа фигурировали предложения, которые, в случае их реализации, нанесут "вред миллионам человек". Речь может идти о массовой депортации мигрантов, ограничении прав женщин и свободы СМИ, применении пыток, пояснил Рот.

При этом в HRW предупреждают, что в Европе также есть политики, которые стремятся прийти к власти, используя призывы к расизму, ксенофобии, шовинизму и национализму.

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В США тысячи демонстрантов планируют устроить в Вашингтоне акцию протеста 20 января, чтобы сорвать инаугурацию новоизбранного президента страны Дональда Трампа.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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