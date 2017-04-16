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Праздник связан с воскресением Иисуса Христа.

Христиане восточного и западного обряда отмечают Пасху 16 апреля Pixabay

16 апреля христиане восточного и западного обряда отмечают один из самых значимых праздников в году – Пасху или Воскресение Христово.

На Пасху христиане вспоминают события, описанные в Евангелии. В пятницу после бичевания Иисус Христос был распят за стенами Иерусалима, а в воскресенье – воскрес.

Время празднования Воскресения Господня установил Первый Вселенский собор в 325 году: Пасху отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля и 8 мая.

После масштабной реформы календаря в XVI веке католики и православные начали отмечать Пасху в разные даты, промежуток между которыми может составлять до нескольких недель. Вместе с тем, в этом году христиане восточного и западного обряда отмечают Пасху в один день.

И католической, и православной Пасхе предшествует 40-дневный пост и Страстная неделя, которая начинается Вербным воскресеньем. В субботу вечером в храмах проходят Пасхальные богослужения.

В субботу в Иерусалиме в Храме Гроба Господня тысячи верующих во всего мира стали свидетелями схождения благодатного огня.