Ходорковский покинул пост главы "Открытой России"

Оппозиционер хочет избежать вождизма в движении.
"Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее вместе, самостоятельно, без вождей", - сказал он.
Следующий руководитель движения будет избиран на конференции членов совета "Открытая Россия", который также будет вскоре переизбран.
Михаил Ходорковский в конце 2013 года освободился из колонии. Он провел под стражей около десяти лет по обвинениям в финансовых махинациях и уклонению от уплаты налогов в ЮКОСе. Сразу же после освобождения Ходорковский покинул Россию.Радио Свобода