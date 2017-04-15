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Ходорковский покинул пост главы "Открытой России"

15 апреля в 21:24

Оппозиционер хочет избежать вождизма в движении. 

Ходорковский
Ходорковский ищет нового главу "Открытой России"
mignews.com.ua
Михаил Ходорковский оставил пост главы российского общественного движения "Открытая Россия", об этом он заявил на конференции оппозиционного движения в Таллине. 

"Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее вместе, самостоятельно, без вождей", - сказал он. 

Следующий руководитель движения будет избиран на конференции членов совета "Открытая Россия", который также будет вскоре переизбран.

 

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Михаил Ходорковский в конце 2013 года освободился из колонии. Он провел под стражей около десяти лет по обвинениям в финансовых махинациях и уклонению от уплаты налогов в ЮКОСе. Сразу же после освобождения Ходорковский покинул Россию.

По материалам: Радио Свобода
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