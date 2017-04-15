Ходорковский покинул пост главы "Открытой России"

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Оппозиционер хочет избежать вождизма в движении.

Ходорковский ищет нового главу "Открытой России" mignews.com.ua

Михаил Ходорковский оставил пост главы российского общественного движения "Открытая Россия", об этом он заявил на конференции оппозиционного движения в Таллине.

"Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее вместе, самостоятельно, без вождей", - сказал он.

Следующий руководитель движения будет избиран на конференции членов совета "Открытая Россия", который также будет вскоре переизбран.

Михаил Ходорковский в конце 2013 года освободился из колонии. Он провел под стражей около десяти лет по обвинениям в финансовых махинациях и уклонению от уплаты налогов в ЮКОСе. Сразу же после освобождения Ходорковский покинул Россию.