Хиллари Клинтон. Анкета "первой леди" американской политики

Она многим не нравится из-за многочисленных скандалов, Уолл-стрит видит в ней меньшее зло, чем Трамп, а Украина ждет более агрессивной внешней политики.

Если Хиллари Родэм Клинтон победит в борьбе за кресло президента США, этот день войдет в историю страны. Ведь так она станет первой женщиной, которая займет Овальный кабинет.

Впрочем, 68-летняя Клинтон уже установила определенные рекорды в американской политике. Она единственная бывшая первая леди Америки, которая построила собственную политическую карьеру после завершения президентства мужа. Кроме того, она была первой женщиной на посту сенатора штата Нью-Йорк. А официальными кандидатами от Демократической партии на американских выборах до нее были только мужчины.

U.S. Department of State/Flickr

Недоверие и поддержка "в одном флаконе"

За 25 лет участия в политической жизни США у Клинтон появилось много тех, кто ей симпатизирует и тех, кто откровенно ненавидит ее.

Кейтлин Кеннеди Таунсенд – дочь Роберта Кеннеди и племянница известного американского президента от Демократической партии – как-то сообщила, что бывший президент-республиканец Джордж Буш-старший собирается голосовать за Клинтон на выборах. Хотя сам бывший лидер США не подтвердил и не опроверг это.

В это же время, ее оппонент на выборах от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно называл Клинтон "нечестной Хиллари". А бывший советник президента Билла Клинтона Дик Моррис негативно высказывался о ней и даже пообещал, что покинет страну, если Хиллари станет президентом.

Клинтон также не очень симпатизируют избиратели, несмотря на то, что она остается одним из самых популярных политиков в США. По данным YouGov, около 55% американцев она не нравится, и такое же количество не доверяет ей. Но, как пишет The Economist, антипатия к Клинтон появилась чуть ли не с 1991 года, когда ее имя только-только зазвучало в политическом мире. При этом "никто не знает, за что ее не любит".

"Как конные скачки, ненависть к Хиллари стала неким национальным хобби, которое объединило элиту и люмпенов", - писал The New Yorker в 1996 году.

И как не странно, на фоне такой истории антипатии, она все равно идет впереди на нынешних выборах президента США, опережая Трампа на несколько процентов. А в сентябре те же американцы, которые якобы ей не доверяют, пожертвовали на ее кампанию рекордные 154 миллиона долларов.

Скандалы Клинтон

В сентябре 2012 года исламисты напали на консульство США в Бенгази. В ходе атаки четверо сотрудников американского дипломатического представительства погибли. После этих трагических событий на тогдашнего Госсекретаря Хиллари Клинтон посыпались обвинения в том, что она проигнорировала все жалобы дипломатов в Ливии по безопасности и не распорядилась усилить охрану. Сама Клинтон признала, что несет "формальную" ответственность как глава Госдепартамента. Но отрицала свое участие в обсуждении вопросов безопасности консульств.

В конце концов, в 2016 году специальный комитет Палаты представителей опубликовал отчет, в котором не говорилось о личной ответственности Клинтон за трагедию. Впрочем, ее репутация все равно пострадала.

В марте 2015 года оказалось, что Хиллари Клинтон использовала личный сервер электронной почты для служебной переписки, будучи Госсекретарем США. Из-за этого хакерам удалось похитить большое количество конфиденциальных писем, которые во время предвыборной кампании были опубликованы на сайте WikiLeaks.

Это вызвало скандал, который республиканец Дональд Трамп использовал в кампании, заявив, что это доказывает, насколько "нечестными стали США". ФБР первоначально отвергли возможность расследования против Клинтон за использование личного почтового сервера. Однако, за несколько дней до выборов в бюро заявили о возможном пересмотре этого решения.

Издание New York Times писало также о вероятной причастности Хиллари Клинтон и Фонд Клинтона к продаже России американских урановых месторождений. Речь шла о сделке по покупке компанией "Росатом" канадской Uranium One, в собственности которой была одна пятая американских урановых месторождений. Поскольку уран рассматривается как стратегический актив, важный для национальной безопасности, сделка не могла состояться без одобрения Госдепартаментом, который на тот момент возглавляла Хиллари Клинтон. New York Times со ссылкой на канадские документы писало, что на протяжении процесса передачи контроля над Uranium One, Фонд Клинтона получил три отдельные трансакции. Всего на счет фонда было перечислено 2,35 миллионов долларов.

Wikimedia commons

Что Клинтон обещает американцам?

Кандидат-демократ в целом придерживается в своей программе основных ценностей партии. В частности, она предлагает довольно сложную реформу налоговой системы, которая затронет всех, кто зарабатывает больше 250 тысяч долларов в год. По ее мнению, те, кто зарабатывает больше, должны и платить больше государству. Кроме того, она хочет закрыть все лазейки, которыми пользуются корпорации с Уолл-стрит для уклонения от уплаты налогов. Хотя даже несмотря на это, фондовые компании все равно поддерживают ее на выборах, поскольку считают, что президент Дональд Трамп станет глобальной катастрофой для мировой экономики на уровне распада Евросоюза. Кроме того, Клинтон хочет усилить контроль оружия, защитить права ЛГБТ-сообщества и бороться с расизмом, а также развить общедоступную систему здравоохранения и улучшить государственную систему образования.

Клинтон и Украина

В отличие от своего соперника-республиканца, Клинтон с начала своей кампании последовательно поддерживала Украину в борьбе против агрессии России. Она неоднократно призывала сохранить и укрепить НАТО, а также предоставить Киеву большую финансовую и военную помощь. Но, похоже, не только политическая позиция связывает кандидата-демократа с Украиной.

Газета New York Times писала, что украинский миллиардер Виктор Пинчук стал заметным донором Фонда Клинтона. Он передал фонду от 10 до 25 миллионов долларов (с 1995 по 2005 год). В 2011 году он побывал в Лос-Анджелесе на праздновании 65-летия Билла Клинтона. В период с сентября 2011 года по ноябрь 2012 года Дуглас Шоен, бывший политический консультант Клинтон, организовал около десятка встреч представителей Государственного департамента с Пинчуком для обсуждения затянувшегося политического кризиса в Украине.

А недавно сайт WikiLeaks опубликовал новые похищенные конфиденциальные письма главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты, которые свидетельствуют, что Виктор Пинчук пытался добиться от Клинтона поддержки Украины.

"Пинчук упорно добивается (в том числе сегодня утром) встречи с WJC (Биллом Клинтоном – ред.) в Лондоне или где-нибудь в Европе. В идеальном случае он хочет собрать несколько лидеров западных стран, которые выразят поддержку Украине, где WJC будет, возможно, главным участником", — говорилось в письме Подесты, датированном 30 марта 2016 года.