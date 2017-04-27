Хейли призвала ООН усилить давление на РФ для достижения мира в Сирии

Россия прикрывает режим диктатора Асада, который применяет химическое оружие и расхищает гуманитарную помощь.

Хейли рассказала, как подопечные Путина продают на черном рынке детское питание и медикаменты из гуманитарных грузов ООН Nikki Haley / Facebook

Постоянный представитель США в Совете Безопасности ООН Никки Хейли указала на невозможность решения проблемы Сирии без, передает Washington Examiner

"Многие из вас говорили о необходимости усилить давление на сирийский режим. Но на самом деле это не так. Мы должны оказывать давление на Россию, потому что она продолжает прикрывать сирийский режим. Прикрывать лидера, который использует химическое оружие против собственного народа. Россия постоянно накладывает вето. Асад, знает, что его прикроют, и продолжает совершать преступления", – заявила дипломат во время заседания СБ ООН в четверг, 7 апреля.

Хейли также сообщила о фактах расхищения войсками Асада и лояльными ему шиитским группировками гуманитарной помощи, которая затем продается на черном рынке.

"Они присваивают себе педиатрические наборы антибиотиков, иглы и марлю. Они забирают диализное оборудование, средства гигиены, детское питание… Это большой бизнес в Сирии, который является еще одной причиной, почему до сих пор города находятся в осаде", – подчеркнула представитель США.

В ответ на эти обвинения представитель России заявил, что Москва, Тегеран и Анкара "делают большую работу" по урегулированию ситуации в Сирии.

Как сообщалось, на заседании Совбеза ООН 12 апреля Россия в очередной раз ветировала проект резолюции по расследованию химической атаки в Сирии.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

Мировые лидеры подержали действия США, их осудили только Россия, Иран и Северная Корея.

Перед этим Франция инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с применением химического оружия в Сирии, но проект резолюции был в очередной раз заблокирован Россией.

Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".