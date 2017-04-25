Хейли не исключила удара США по КНДР

Решение о применении военной силы принимает президент Соединенных Штатов.

Хейли рассказал о планах США в отношении Северной Кореи Huffington Post

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли допустила, что американские военные могут, если Пхеньян продолжит испытания баллистических ракет.

"Мы не будем предпринимать никаких действий, пока нам не дадут повода. Если мы увидим атаку на военную базу, или заметим межконтинентальную баллистическую ракету, то мы, безусловно, сделаем это", – заявила дипломат в эфире телеканала NBC в понедельник, 24 апреля.

При этом Хейли подчеркнула, что окончательное решение о применении военной силы принимает президент Соединенных Штатов.

Вашингтон "не ищет войны с Пхеньяном" и нацелен на сотрудничество с международным сообществом, в частности, с Китаем, по урегулированию северокорейской проблемы, отметила представитель США в ООН.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

США, в свою очередь, отправили к берегам КНДР ударную группу флота во главе с авианосцем "Карл Винсон". В Пхеньяне заявили о готовности потопить американский корабль.

19 апреля Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее ракетные и ядерные испытания в КНДР. В то же время, Китай был готов поддержать проект документа.