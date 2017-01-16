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Харьков вошел в ТОП-10 самых опасных городов Европы

16 января в 17:05

На первой строчке списка Неаполь.

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1. Неаполь, Италия. 61.33 Фото Pixabay

Исследовательский центр Numbeo подсчитал криминальный индекс крупных городов Европы и составил список самых опасных мест.

Самым опасным городом признан Неаполь в Италии (криминальный индекс 61.33), на втором месте Марсель во Франции, на третьем город Катания в Италии. Харьков вошел в первую десятку списка - эксперты выделили ему девятое место (криминальный индекс 53,73). На результат повлиял высокий уровень коррупции, рост преступности на протяжении трех лет, торговля наркотиками и кражи. Однако составители отмечают, что уровень безопасности человека, передвигающегося по городу в одиночку днем, довольно высокий - 71,77. Ночной индекс безопасности существенно снижается - 37,90.

Киев оказался на 16 позиции (криминальный индекс 49,89), оставив на нижних строчках Каунас в Литве (49,68) и Новосибирск в России (49,35).

В 2016 году издание The Economist представило свой ежегодный рейтинг лучших и худших городов для жизни. Десятку худших городов для жизни возглавил Киев. На оценку повлияла ситуация в Донбассе.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги индекс криминал Киев Харьков рейтинг преступление
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