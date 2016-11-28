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Хакеры взломали сеть Сил самообороны Японии

28 ноября в 06:44

Японские специалисты считают, что взлом осуществили профессионалы, за которыми может стоять иностранное государство. 

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В японском оборонном ведомстве возможна утечка данных в связи с атакой хакеров
jukai5 / Depositphotos
Хакеры взломали компьютерные системы оборонного ведомства Японии и Сил самообороны страны, в результате чего не исключена утечка данных.

Объектом атаки хакеров  нападения стала система обмена информации между различными подразделениями Сил самообороны. Она состоит из двух частей, которые в целях безопасности используются по отдельности, однако злоумышленникам удалось использовать для взлома каналы связи между ними, сообщает ТАСС со ссылкой на японское информагентство Kyodo News. Специалисты считают, что взлом совершили профессионалы, за которыми, возможно, стоит иностранное государство.

В связи с этим сотрудникам и служащим Сил самообороны временно запретили выходить в интернет.

По предварительным данным, для взлома использованы компьютеры академии обороны и медицинского колледжа оборонного ведомства.

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Ранее сообщалось, что в четверг, 24 ноября, мощной хакерской атаке подвергся сайт Еврокомиссии. 

По материалам: ТАСС
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Тэги хакер самооборона Япония оборона компьютер профессия интернет
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