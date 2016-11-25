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Хакеры атаковали официальный сайт Еврокомиссии

25 ноября в 04:22

Специалисты смогли остановить атаку и избежать утечки данных.

Хакер
Сайт Еврокомиссии атаковали хакеры
Frank-Peters / Depositphotos
Во второй половине дня в четверг, 24 ноября, сайт Европейской комиссии подвергся мощной кибератаке. 

Речь идет об атаке "большого масштаба" путем блокировки услуг, причинившей заторы соединений в Интернете, которые замедляли доступ к сайту исполнительного органа ЕС и доступ его персонала к Интернету, сообщила бельгийская газета "Либр Бельжик" со ссылкой на внутренний документ ЕК, который попал в ее распоряжение.

Эта информация была подтверждена официальным представителем Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом. "Атаку удалось остановить, и никакая утечка данных не произошла", - сообщил он.

По данным российского агентства ТАСС, речь идет о DDoS-атаке, суть которой заключается в перегрузке информационных сервисов одновременными многочисленными автоматическими запросами, что может привести к серьезным сбоям в работе системы. Еврокомиссия утверждает, что весь ущерб ограничился замедлением работы ряда интернет-сервисов.

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Напомним, что 24 ноября в Брюсселе состоялся саммит "Украина-ЕС". 

По материалам: Интерфакс-Украина , ТАСС ,
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Тэги Еврокомиссия сайт интернет DDoS хакер
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