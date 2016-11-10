Хакеры атаковали крупнейшие российские банки

Атака на российские банки идет с 24 тысяч устройств, которые находятся в 30 странах мира.

Кибератаки на российские банки пытается отразить "Лаборатория Касперского", которая сама была уличена в содействии терроризму Известия

Веб-сайты пяти известных российских банков из топ-10 подверглись DDoS-атакам, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе "Лаборатории Касперского" ().

"Лаборатория Касперского" зафиксировала волну мощных DDoS-атак на ряд крупных российских банков, которая началась во вторник, 8 ноября", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что атаки начались во вторник в 16:00 по московскому времени и продолжаются до сих пор.

"Некоторые банки подверглись атакам неоднократно - "Лаборатория Касперского" зарегистрировала серии от двух до четырех атак с небольшим интервалом. Их мощность достигала 660 тыс. запросов в секунду, при этом есть основания считать, что это далеко не предел", - подчеркнул собеседник.

Он пояснил, что ботнет - сеть зараженных устройств, используемых для атаки, состоит более чем из 24 тыс. машин. "Более 50% устройств, входящих в ботнет, находятся на территории США, Индии, Тайваня и Израиля. Всего в атаках участвовали в общей сложности машины из 30 стран мира", - отметил представитель пресс-службы.

В начале ноября NBC News сообщило, что военные хакеры США проникли в энергосистему России, телекоммуникационные сети и "системы командования Кремля", сделав их уязвимыми для американских кибератак.