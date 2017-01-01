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Португалец станет девятым по счету генсекретарем организации.

Антониу Гутерриш вступил в должность Генсека ООН Украинская миссия в ООН/Twitter

Антониу Гутерриш сегодня, 1 января, вступил в должность Генерального секретаря Организации Объеденных Наций. Он заменил на посту корейца Пан Ги Муна, корый вчера, 31 декабря, отработал свой последний день в должности.

"Я знаю, что господин Гутерриш – человек высоких принципов. Он неравнодушен к чужой беде. И эти качества он уже проявил, когда занимал пост Верховного комиссара по делам беженцев. Я очень доволен тем, что государства – члены ООН выбрали в качестве моего преемника такого прекрасного человека", - сказал Пан Ги Мун.

Напомним, 6 октября 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которой рекомендовал Генеральной Ассамблее ООН назначить кандидата от Португалии Антониу Гутерриша на должность Генерального секретаря ООН. В случае окончательного утверждения его кандидатуры, Гутерриш станет 9-м по счету генсекретарем организации. С 1 января 2017 года португальский политик сменит действующего генсека ООН Пан Ги Муна, который проработал на данном посту два срока подряд. На посте генсека Гуттериш пробудет до 2021 года.

Гутерриш находился на посту Верховного комиссара ООН по делам беженцев в период с июня 2005 года по декабрь 2015 года. До УВКБ Гутерриш на протяжении 28 лет в работал в правительстве и на государственной службе в Португалии. В своем выступлении в качестве кандидата на пост руководителя всемирной организации перед делегатами Генассамблеи он сказал, что ему пригодится этот опыт работы.

Издание New York Times писало, что Антониу Гутерриш может стать реформатором ООН. На посту премьер-министра он создал благоприятные для развития бизнеса условия и провел масштабную приватизацию государственных компаний, при этом вливая большие средства в социальные программы, такие как развитие государственной системы образования и здравоохранения. Он добился принятия закона об установлении минимального уровня доходов для семьи и создания правительственного фонда для помощи бедным слоям населения достичь этого уровня.