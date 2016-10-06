Гутерреш хочет создать новую "дипломатию мира" в ООН – WP

Главному кандидату на пост Генерального секретаря ООН не нравится, как конфликты охватывают планету.

Антониу Гутерреш убежден, что готов стать "честным посредником" в мировых конфликтах. UNHCR/Flickr

Бывший премьер-министр Португалии, который сегодня официально станет следующим Генеральным секретарем ООН, говорит, что хочет стать "честным посредником, строителем мостов и тем, кто попытается создать условия для понимания".

Как сообщает Washington Post, об этом португалец сказал журналистам Associated Press. Сегодня Совет безопасности проведет заседание за закрытыми дверями, чтобы формально утвердить Гутерреша на посту главы ООН. После этого с началом нового года он заменит нынешнего Генерального секретаря Пан Ги Муна. Португалец стал единственным кандидатом, о котором не было отрицательных отзывов ни от одного из кандидатов, который получил поддержку всех пяти постоянных членов Совета безопасности с правом вето. Однако его неожиданное лидерство в кампании разочаровало те страны, которые активно продвигали кандидатов-женщин из Восточной Европы.

Поэтому очень вероятно, что Гутерреш выберет кого-то из них на должность заместителя Генерального секретаря ООН. В интервью он сказал журналистам, что одна из "критических" проблем организации – это доминирование мужчин. Поэтому стоит установить "гендерный паритет".

Португалец также уверен, что 10 лет работы на посту верховного комиссара ООН по вопросам беженцев, с которого он формально уйдет в декабре, были "замечательной подготовкой" к работе в роли Генерального секретаря, которому нужно быть честным посредником, которого все страны должны считать независимым, поскольку только так можно добиться консенсуса и преодоления кризиса.

"Думаю, мы живем в мире, в котором происходит умножение новых конфликтов, и при этом существуют невероятные трудности в их решении. Очевидный недостаток возможностей международного сообщества для предотвращения и разрешения конфликтов", - сказал Гутерреш.

Он добавил, что нужно создать новую "дипломатию мира", которая требует построение ряда дипломатических контактов и "челночного движения" между ключевыми игроками в конфликтах и спорах. Генеральный секретарь, по его мнению, должен быть вволечен в такую работу как можно больше и "действовать скромно, чтобы попытаться создать для государств-членов условия, которые являются решающими факторами в любом процессе, чтобы иметь возможность собраться вместе и преодолеть свои разногласия".

Гутерреш получил хорошее образование и мечтал стать ученым в области физики. Поэтому он был ассистентом профессора по физике. Однако, он также принимал участие в студенческих движениях и работал волонтером в трущобах Лиссабона, поэтому был очевидцем тяжелых социальных проблем в последние годы правления диктатора Антониу Салазара в Португалии, которое закончилось в 1974 году.

"Это заставило меня изменить отношение к жизни", - сказал он.

Впоследствии он покинул физику, которую и до сих пор называет "главной интеллектуальной страстью", и присоединился к революции, став одним из ключевых учредителей лево-центристской Социалистической партии Португалии. Он возглавил политическую силу в 1995 году, когда ему было 45 лет. А после победы на выборах он стал на 10 лет премьер-министром своей страны.

Гутерреш говорит, что он решил покинуть политическую жизнь, потому что "если ты действительно хочешь что-то изменить, наступает момент, когда ты осознаешь, что возможно лучше оставить работу для других". Он до сих пор возглавляет Социалистический интернационал, но говорит, что хочет работать над гуманитарными проблемами на глобальном уровне. Поэтому он и стал верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев.

10 лет на этой должности он называет "наиболее важным опытом, который только можно представить".

"Это самая захватывающая работа, которую только можно получить, она очень требовательна. Я получил большой опыт работы над всеми кризисами и со всеми правительствами", - сказал Гутерреш.

На сегодняшний день на пост генсека ООН претендуют 10 человек. Напомним, Антониу Гутерриш лидировал с первого раунда голосования в Совбезе ООН. Тогда его ближайшим преследователем являлся экс-президент Словении Данило Тюрка.