Гундяев включил в зону пастырской ответственности РПЦ Украину, Японию и Китай

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Московский патриарх не отрицает связь РПЦ с государством. Однако утверждает, что в Европе еще хуже.

Как нет границ у России, так нет и пределов у притязаний "русского мира" Сайт РПЦ

В зоне пастырской ответственности РПЦ находятся многие страны, в том числе Япония и Китай, заявил московский патриарх

"Русская православная церковь не представляет Россию, как не представляет она и другие страны, относящиеся к сфере ее пастырской ответственности, в том числе Белоруссию, Украину, Молдавию, Японию, Китай", - сказал он в интервью изданию Le Figaro, опубликованному на сайте РПЦ.

Отвечая на вопрос издания, не слишком ли близка Русская православная церковь к политике, Гундяев заявил: "Уровень церковно-государственных отношений в нашей стране во многом подобен среднеевропейскому… У нас Церковь не совершает публичных функций по регистрации браков, как в ряде североевропейских государств".

Гундяев также добавил, что уровень свободы, которым пользуется РПЦ, "беспрецедентный не только по сравнению с советским временем, но и с синодальным периодом в Российской империи, когда Церковь была редуцирована до уровня министерства по духовным делам".

В ноябре Кирилл Гундяев заявил, что выступает категорически против отделения Украинской православной церкви. "Мы никогда не согласимся на изменение священных канонических границ нашей Церкви, ибо Киев - это духовная колыбель Святой Руси, как Мцхета для Грузии или Косово для Сербии", - сказал московский патриарх.