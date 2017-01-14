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Грузия весной получит безвизовый режим с ЕС

14 января в 01:26

Голосование в Европарламенте назначено на второе февраля. 

Грузия ЕС
Грузия получит "безвиз" уже весной
В Европарламенте второго февраля пройдет голосование по либерализации визового режима для граждан Грузии, представитель Европейской Народной Партии Мария Габриел. 

МИД Грузии приветствовал ускоренный темп процедур в ЕС, необходимых для безвизового въезда грузинских граждан в Шенгенскую зону, сообщает "Голос Америки". 

После этого останется несколько окончательных процедур, которые, как заявила СМИ докладчик Европарламента по Грузии и представитель Европейской Народной Партии Мария Габриел, намечены на начало марта. 

"Я очень надеюсь, что уже через несколько недель граждане Грузии смогут без виз путешествовать по Евросоюзу. Совет ЕС пообещал мне, что соглашение будет опубликовано сразу же после подписания и после этого войдет в силу уже через три дня. То есть, Совет в принципе готов подписать соглашение в начале марта", - сообщила Мария Габриел. 

Примечательно, что голосование в Европарламенте об отмене виз гражданам Грузии внесено в повестку дня 2-го февраля. Ранее ожидалось, что данный вопрос будет рассмотрен 13-16 февраля. 

МИД Грузии приветствует ускоренный темп процедур в ЕС, необходимых для безвизового въезда грузинских граждан в Шенгенскую зону.

Читайте также: Комитет Европарламента проголосовал "безвиз" для Грузии

Как сообщалось, комитет Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за безвизовый режим для граждан Грузии

По материалам: Голос Америки (русская служба)
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