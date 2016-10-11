Грузия не станет восстанавливать дипломатические отношения с РФ - "Грузинская мечта"

Грузия продолжит переговоры с Россией, которые поддерживают Брюссель и Вашингтон.

Грузия не намерена восстанавливать дипотношения с РФ

Один из лидеров победившей на парламентских выборах в Грузии партии "Грузинская мечта" Георгий Вольский заявил, что каких-либо изменений во внешней политике Тбилиси не будет.

"Грузия является страной-членом Евросоюза, хотя и ассоциированным. Вместе с тем мы продолжим переговоры с Россией, которые поддерживают Брюссель и Вашингтон. Что касается восстановления дипломатических отношений с Россией, то это исключено в условиях оккупированных грузинских территорий и наличия российских дипломатических миссий в Сухуми и Цхинвале", - заявил Вольский во вторник, 11 октября.

Как заявляла в комментарии ZN.UA директор International Press Institute-Georgia Натия Коберидзе до публикации результатов голосования, в случае победы "Грузинской мечты" улучшений по отношению к Украине со стороны грузинской власти не предвидится. "Акционер "Газпрома" и русский олигарх (Иванишвили - ред.) мотивирован в дальнейшем продолжить политику, которую сам называет сбалансированной, но разведка США оценила как возможный и опасный поворот Грузии в сторону России", - считает эксперт.

В свою очередь,бывший посол Грузии в Украине (2000-2007, 2009-2013) Григол Катамадзе заявлял ZN.UA, что после выборов Грузия может активизировать двусторонние отношения с Украиной.

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Согласно обнародованным данным, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия"получила 48,65% голосов. За основанную экс-президентом Грузии партию "Единое национальное движение" проголосовали 27,12% избирателей. Пятипроцентный барьер также преодолел блок "Альянс патриотов Грузии". Окончательные и уточненные данные ЦИК Грузии должна опубликовать до 27 октября. В случае вторых туров – до 21 ноября. Вторые туры предусмотрены в тех маожоритарных округах, где ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей.